Investito da un furgone a Darfo: addio a Gian Franco Barbieri

Ha appoggiato la sua bicicletta vicino al marciapiede e quando ha attraversato la strada è stato travolto da un furgone che l’ha ucciso sul colpo. A perdere la vita nell’incidente di ieri mattina a Boario Terme è stato Gian Franco Barbieri, 70 anni residente nella frazione di Erbanno. È stato investito lungo Corso Italia, all’altezza del residence Capriccio Azzurro.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione a cura del personale sanitario che è giunto sul posto pochi minuti dopo l’accaduto: le ferite riportate dall’impatto col suolo non gli hanno lasciato scampo e la salma, dopo il nullaosta del Magistrato, è stata trasportata alla vicina casa del commiato delle onoranze funebri Deleidi-Letari.

La dinamica

Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Breno, supportati dai colleghi delle stazioni di Artogne ed Esine che hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Ad investire il pensionato è stato un artigiano 55enne che era alla guida del suo Ford Tourneo: ai militari dell’arma, l’uomo ha riferito di non essersi accorto della presenza del pedone.

L’incidente è avvenuto alle 9: il 70enne, in sella alla sua bicicletta, aveva percorso via del Sacco fino all’incrocio con Corso Italia. Qui ha lasciato la sua bici e si è incamminato sul marciapiede: anziché raggiungere le strisce pedonali (che si trova venti metri più avanti), avrebbe attraversato la strada all’improvviso e, non appena messo il piede sull’asfalto, è stato urtato di striscio dal veicolo che viaggiava in direzione Darfo. Stando ad una prima ricostruzione, pare che il mezzo procedesse a velocità moderata e sull’asfalto bagnato non è rimasto alcun segno di frenata: l’impatto ha scaraventato a terra il pedone che ha battuto la testa sul marciapiede, morendo all’istante. Alcuni passanti hanno subito lanciato l’allarme e sul posto è giunta un’ambulanza di Camunia Soccorso insieme all’automedica, ma i tentativi di rianimazione non sono serviti a nulla.

Il 55enne, visibilmente sotto choc, è stato colto da un lieve malore e ha dovuto ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Esine.

Gian Franco Barbieri avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 10 giugno e abitava da solo in un appartamento in via Rossini, nel centro storico di Erbanno. Lascia la sorella Maria, residente a Rogno: solo oggi verrà resa nota la data dei funerali.