Investì una donna in bici: individuato dai frammenti di uno specchietto
La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 53enne bresciano che dopo l’incidente a Carpenedolo di luglio fuggì senza prestare soccorso
Verificate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza
La Polizia di Stato ha individuato e denunciato un 53enne bresciano per aver investito una donna in bicicletta a Carpenedolo il 14 luglio 2025 e poi essere fuggito senza prestare soccorso.
Gli agenti hanno utilizzato frammenti di uno specchietto e immagini di sorveglianza per identificare il veicolo e il conducente. L'uomo è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso, e dovrà rispondere dei reati commessi. La Polizia Stradale ribadisce il suoni impegno per la sicurezza stradale e il rispetto delle regole.
