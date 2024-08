Investe e uccide un pedone: bresciano in cella in Albania

In manette un uomo di Verolanuova risultato positivo ad alcol e droga. Era scappato dopo l’incidente

L'incidente è avvenuto nella del 26 luglio scorso - Foto da Noa.al

Erano in vacanza in Albania, partiti in aereo da Bergamo da alcuni giorni, e per uno di loro la villeggiatura è terminata nel carcere di Durazzo. Dove Federico Alessandrini, 54enne bresciano di Verolanuova si trova detenuto da una settimana con l’accusa di omicidio stradale. L’incidente L’uomo era in auto con un altro bresciano di Manerbio e con un cittadino albanese, quando lungo la strada Kavajë-Golem, che porta a Durazzo, la vettura di notte ha investito un pedone - anche lui 54enne e residen