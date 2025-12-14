Giornale di Brescia
Cronaca

Si intrecciano i paracadute durante il lancio, due morti a Fano

Violetta Laiketsion di 63 anni ed Ermes Zampa di 70 anni sono precipitati da circa 50 metri
I carabinieri a Fano - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Due paracadutisti – Violetta Laiketsion di 63 anni, residente a Rimini, ed Ermes Zampa di 70 anni, istruttore residente a Fano – sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e i due sarebbero precipitati da circa 50 metri di altezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso. 

Le vittime

Erano paracadutisti esperti e con le due vittime, durante il lancio, c'erano anche due amici della donna, anche loro esperti paracadutisti. Purtroppo, per la donna e per l'istruttore, quando le due ali si sono toccate, quello che doveva essere un semplice lancio, si è trasformato in una tragedia: i paracadute si sono attorcigliati e, invece di esserci un regolare atterraggio, i due sono precipitati quando si trovavano a circa 50 metri da suolo. L'incidente si è verificato proprio sopra l'aeroporto di Fano, ed è quindi accaduto davanti agli occhi di diverse persone presenti sul posto tra cui personale aeroportuale e persone in attesa del volo.

