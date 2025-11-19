Giornale di Brescia
﻿CronacaValcamonica

Incudine, scivola nel bosco per 50 metri: grave un uomo di 75 anni

Simone Bracchi
È successo nel primo pomeriggio: sul posto è atterrato l’elisoccorso di Sondrio e il soccorso alpino
Sul posto anche l'elisoccorso (foto d'archivio)
Un uomo di 75 anni è scivolato per circa 50 metri nei boschi di Incudine, in Valcamonica, mentre stava facendo una passeggiata. Stando alle prime informazioni, l’uomo al momento dell’arrivo dei soccorritori era cosciente, ma le sue condizioni sarebbero comunque molto serie.

Sul posto, oltre al personale del 118 arrivato a bordo dell’elisoccorso, è intervenuto anche il Soccorso alpino. Dell’episodio sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Breno.

