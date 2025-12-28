Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Serata di incidenti in provincia: frontale a Bedizzole e scontro a Esine

Pierpaolo Prati
In entrambi i casi non ci sono state gravi conseguenze per gli occupanti dei mezzi coinvolti, ma il traffico ne ha risentito
  • L'incidente frontale a Bedizzole
    L'incidente frontale a Bedizzole - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Serata complicata sulle strade della provincia a causa di due incidenti che hanno viste coinvolte diverse autovetture, fortunatamente senza gravi conseguenze per i loro occupanti.

Il frontale a Bedizzole

Attorno alle 18 l'allarme è scattato da Bedizzole, per uno scontro frontale avvenuto sulla sp11, a poca distanza dall'imbocco della galleria tra Campagnola e Ponte San Marco. Nello scontro sono rimaste coinvolti due veicoli con a bordo complessivamente cinque persone. Sul posto sono arrivate altrettante autoambulanze. I sanitari le hanno prese in carico e portate in codice giallo in differenti ospedali. La galleria è rimasta chiusa per consentire ai carabinieri di compiere i rilievi. Inevitabili le conseguenze sul traffico.

A Esine

Tre minuti dopo le diciotto un secondo allarme è scattato ad Esine. Anche in questo caso a provocarlo un incidente che ha visto coinvolti tre veicoli: due auto ed un furgone. Nello scontro sono rimaste coinvolte nove persone: la più giovane di 18 anni, la più anziana di 62. Lievi le ferite. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’eliporto. Anche in questo caso ad avere la peggio è stato il traffico. Per farlo defluire è stato istituito il senso unico alternato. Inevitabili i rallentamenti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
incidentiscontro frontale
  3. Ricarica la pagina se necessario