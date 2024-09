Incidente tra auto e furgone a Sonico: muore un uomo

Incidente mortale in alta Valcamonica sulla Strada statale 42 a Sonico, dove un uomo di 73 anni di Malonno, alla guida di un'auto, è deceduto dopo il terribile frontale con un furgone.

I soccorsi

È successo alle 14.30, l'ora in cui è stato lanciato l'allarme. In un primo momento era stato allertato anche l'elisoccorso, ma poi richiamato perché per l'anziano non c'è stato nulla fare. Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Breno per i rilievi. La Statale è attualmente chiusa.