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Incidente sulla tangenziale Ovest, traffico paralizzato

Lo scontro tra più veicoli è avvenuto nel tratto tra via Milano e via Rose. Incidente anche lungo la Tangenziale Sud: lunghe code
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

In rosso le lunghe code sia in Tangenziale Ovest che in Tangenziale Sud
In rosso le lunghe code sia in Tangenziale Ovest che in Tangenziale Sud

Veicoli fermi sulla tangenziale Ovest a Brescia, per un incidente tra più di due veicoli. Lo scontro, avvenuto nel tratto tra via Milano e via Rose in direzione di Castel Mella, non dovrebbe essere particolarmente grave, ma la viabilità ne ha risentito. Si registrano lunghe code sulla tangenziale. 

Inevitabilmente si registrano disagi anche sulle vie limitrofe. Sul posto la Locale.

Incidente sulla tangenziale Sud

Alle 14.30 si è verificato un altro incidente, questa volta sulla tangenziale Sud, nel tratto tra Castegnato/Ospitaletto e Roncadelle. In questo caso si tratterebbe di un mezzo pesante, ma non si registrano feriti gravi. Per ricostruire la dinamica sul posto la Polstrada di Chiari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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