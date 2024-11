Incidente sul lavoro a Bergamo: la vittima stava lavorando al tram T2

Il grave incidente di ieri è avvenuto in un cantiere per la realizzazione del tram che collega Bergamo alla Val Seriana: a perdere la vita Valentin Florin Palade, 44enne residente a Brescia

Stava lavorando per consolidare un muro a Ponteranica, alle porte di Bergamo. Un’operazione necessaria perché il cantiere per la realizzazione del tram T2, la seconda linea che collega la città con l’inizio della Val Brembana e aggiungendosi al «fratello» che già collega Bergamo alla bassa Val Seriana, potesse proseguire. Non ha fatto in tempo. La struttura ha ceduto di schianto e una massa di cemento, rocce e terra smossa dal peso di diverse tonnellate lo ha sepolto in un istante, senza lasciar