Incidente sul cavalcavia Kennedy, auto ribaltata e strada chiusa

Un’auto ribaltata e strada chiusa in direzione Brescia Due. È questo il primissimo bilancio dell’incidente che è avvenuto oggi poco dopo le 15 in città sul cavalcavia Kennedy: l’intervento di personale sanitario, Vigili del fuoco e Polizia locale si è concluso e le tre persone non hanno fortunatamente riportato seri danni.

Al momento la strada in direzione Brescia Due risulta chiusa al traffico, scorre con lentezza invece verso il centro città.