Schianto frontale e fuga a Calcinato: alla guida c’era un minorenne

Alice Scalfi

L’incidente il 22 ottobre su un raccordo della statale 11. Il 16enne è stato identificato dopo indagini serrate

Un frontale violento, la fuga e una caccia durata due giorni tra riprese video, testimonianze frammentarie e controlli a tappeto. A chiudere il cerchio ci ha pensato la Polizia locale di Calcinato, con il supporto dei colleghi di Brescia. Ma il finale non era affatto scontato: alla guida dell’auto fuggita c’era un ragazzino. Lo schianto L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 22 ottobre, lungo un raccordo della statale 11 tra Calcinato e Bedizzole. Secondo la ricostruzione degli agenti, un’aut