Incidente tra Ponte di Legno e Tonale: traffico rallentato sulla Ss 42

Otto le persone coinvolte nel frontale, nessuna sarebbe in pericolo di vita. Si segnalano però disagi alla circolazione in quel tratto, complice anche la nevicata di queste ore
Code sulla Ss 42 (foto d'archivio)
Le abbondanti nevicate di queste ore in Valcamonica fanno felici i molti sciatori che stanno approfittando delle festività per prendere d’assalto le piste del comprensorio Pontedilegno-Tonale. Si segnalano però disagi alla circolazione, in particolare sulla Ss 42, nel tratto che collega Ponte di Legno al Tonale.

Poco dopo le 14 due auto si sono scontrate frontalmente. Otto le persone coinvolte nell’incidente, nessuna delle quali sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre al personale del 118, anche i carabinieri di Breno. Il traffico risulta ancora rallentato.

incidente stradalePontedilegno-TonaletrafficocodePonte di LegnoTonale
