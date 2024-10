Incidente nella notte a Berzo Demo: ragazzo grave al Civile

Grave incidente poco dopo la mezzanotte a Berzo Demo. Sulla Ss42, per cause ancora in corso di accertamento da parte dalla Stradale di Iseo, un ragazzo di 25 anni avrebbe perso il controllo dell’auto uscendo di strada, finendo poi contro un ostacolo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha poi trasferito il ragazzo al Civile di Brescia, le sue condizioni sarebbero gravi. Non risulterebbero altri mezzi coinvolti.