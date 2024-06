Incidente mortale sulla Sp 236 a Castiglione: morto un 61enne

Incidente mortale a Castiglione delle Stiviere, al confine con la provincia di Brescia, poco prima di mezzogiorno. Un 61enne ha perso la vita sulla Sp 236 alla guida della sua vettura dopo essersi scontrato con un’altra auto, il cui conducente è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo all'ospedale del comune mantovano.

Sul posto, oltre all’elisoccorso da Brescia, sono intervenuti i carabinieri e i Vigili del fuoco di Castiglione, insieme a un’ambulanza e un’automedica. Le persone coinvolte non risultano essere né del Mantovano né di Brescia. L'uomo deceduto alla guida della vettura non è ancora stato identificato: l'autovettura è intestata ad una donna di un'altra provincia. I carabinieri stanno dunque indagando per dare un nome alla vittima.