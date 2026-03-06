Si schianta con l’auto contro un albero: morto un uomo a Costa Volpino

Un incidente stradale mortale è avvenuto nella notte scorsa a Costa Volpino, in via Partigiani, intorno alle 4.20. Il conducente, Diego Cretti, 53 anni, residente a Costa Volpino, è deceduto sul colpo dopo aver colpito un albero con la sua Peugeot 208.

I soccorsi sono stati allertati pochi minuti dopo lo schianto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento e saranno oggetto di indagine della Compagnia di Clusone.