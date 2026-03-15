Scontro tra auto a Caravaggio, due morti e due bambine ferite
L’incidente sulla provinciale Rivoltana: il mezzo su cui viaggiavano le vittime è finito in un canale irriguo, vani i soccorsi
Le auto coinvolte nell'incidente a Caravaggio © www.giornaledibrescia.it
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Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nella Bergamasca, intorno all'ora di pranzo che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana all'altezza di un ristorante. Si registrano anche diversi feriti, tra cui due bambine di cinque e sei anni.
Secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto, le due persone decedute viaggiavano a bordo della stessa auto che, dopo lo scontro, è finita in un canale irriguo che costeggia la provinciale Rivoltana. I soccorsi per queste due persone sono risultati vani.
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