Incidente a Monno: quattro auto coinvolte

Simone Bracchi
Lo scontro sulla Statale 42. Dalle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti gravi
Due delle auto coinvolte nell'incidente a Monno
Quattro veicoli coinvolti e strada riaperta dopo i soccorsi. È il bilancio dell'incidente avvenuto alle 11 sulla Statale 42 a Monno, in Valcamonica.

Stando alle prime informazioni non dovrebbero esserci feriti gravi. Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Breno, gli agenti della Polstrada di Darfo che dovranno ricostruire l’esatta dinamica.

