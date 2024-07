Incidente in moto a Bondo, bresciano grave in ospedale

Un 28enne di San Zeno è ricoverato in condizioni critiche al Santa Chiara di Trento dopo il grave incidente in cui è rimasto coinvolto mentre percorreva in moto la statale 237 del Caffaro in territorio trentino.

La dinamica

Il motociclista bresciano viaggiava da Tione verso Brescia quando, attraversando Bondo, all'altezza del monumento ai Caduti, è stato urtato da una vettura che usciva da una strada laterale ed è stato sbalzato per diversi metri. Per soccorrerlo è stato necessario un volo dell'elisoccorso. Il ragazzo viaggiava insieme ad un altro motociclista che lo ha visto cadere e che immediatamente ha lanciato l'allarme.