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Incidente frontale a Darfo, strada chiusa e traffico deviato

Le persone coinvolte nello scontro sono state trasportate in ospedali, ma fortunatamente nessuno sembrerebbe grave
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

L'incidente frontale a Darfo
L'incidente frontale a Darfo

Incidente frontale lungo la Ss 42 all'altezza di Darfo. Nello scontro tra due vetture a causa di un'invasione della corsia di marcia si sono riscontrati quattro feriti fortunatamente non gravi.

L’incidente

Una donna che era alla guida della sua utilitaria è stata trasportata in eliambulanza in codice giallo al Civile, mentre le altre tre persone che viaggiavano sull’altra vettura coinvolta sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Esine in codice verde. La strada al momento resta chiusa al traffico per permettere alle squadre dei Vigili del fuoco di mettere in sicurezza i veicoli prima di rimuoverli. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Breno che hanno avviato la deviazione del traffico su una rete viaria alternativa per evitare il congestionamento dell'arteria. Si presume che si possa liberare la strada entro le 20.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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