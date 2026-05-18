Incidente frontale a Darfo, strada chiusa e traffico deviato

L’incidente

Una donna che era alla guida della sua utilitaria è stata trasportata in eliambulanza in codice giallo al Civile, mentre le altre tre persone che viaggiavano sull’altra vettura coinvolta sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Esine in codice verde. La strada al momento resta chiusa al traffico per permettere alle squadre dei Vigili del fuoco di mettere in sicurezza i veicoli prima di rimuoverli. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Breno che hanno avviato la deviazione del traffico su una rete viaria alternativa per evitare il congestionamento dell'arteria. Si presume che si possa liberare la strada entro le 20.