Si ribalta un mezzo pesante ad Artogne: chiusa la statale 42

Lungo la strada statale 42 del Tonale e della Mendola è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, al km 70,700, ad Artogne, a causa di un incidente.

Il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante che, nell’urto, si è ribaltato. Il camion ha anche preso fuoco ma il conducente è illeso. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

Le deviazioni sono segnalate in loco, tra gli svincoli di Cividate Camuno e Darfo Boario Terme.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità: al momento la strada è ricoperta da detriti, dunque i tempi per il ripristino non si annunciano brevi.