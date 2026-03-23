Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York: due vittime

Due persone sono morte nello scontro avvenuto sulla pista dell'aeroporto LaGuardia di New York tra un aereo di linea e un veicolo dei vigili del fuoco. È quanto riferisce Nbc News.

BREAKING: At least four people are injured after an Air Canada plane collides with a vehicle at New York's La Guardia Airport, a source says. https://t.co/ETNcO1Gaz3 — NBC News (@NBCNews) March 23, 2026

Le vittime sarebbero il pilota e il copilota dell'aereo. I voli all'aeroporto LaGuardia di New York sono stati sospesi.

La ricostruzione

L'aereo, un CRJ-900 della Jazz Aviation operato per conto di Air Canada, «si è scontrato con un veicolo dei vigili del fuoco e di soccorso della Port Authority che stava intervenendo per un altro incidente», secondo quanto dichiarato dall'ente pubblico che gestisce l'aeroporto. «I protocolli di emergenza sono stati immediatamente attivati» e «l'aeroporto è attualmente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e consentire un'indagine approfondita» ha aggiunto la Port Authority. Secondo la Jazz Aviation, l'aereo è atterrato a New York dopo essere decollato da Montreal con 72 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio a bordo, «sebbene questo dato debba ancora essere confermato», ha precisato la compagnia.

An Air Canada plane collided with a fire truck on a runway at New York's LaGuardia Airport, killing the pilot and copilot and injuring two others, a law enforcement official told CNN. https://t.co/6uLHbYSPky pic.twitter.com/IocME9XEVs — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 23, 2026

Secondo le ricostruzioni basate sulle comunicazioni della torre di controllo, il mezzo di emergenza aveva ricevuto l’autorizzazione ad attraversare la pista all’altezza del raccordo Delta. L’attraversamento sembrava avvenire regolarmente, ma pochi istanti dopo la situazione è degenerata rapidamente.

Dalla torre è partito un ordine urgente di arresto, ripetuto più volte nel tentativo di evitare la collisione. Contemporaneamente, come si può ascoltare dalle registrazioni pubblicate sui social e dai video mapping dei siti specializzati, un altro aereo in avvicinamento è stato invitato a interrompere l’atterraggio e a riprendere quota. Tuttavia, per il velivolo già in fase di contatto con la pista non è stato possibile evitare l’impatto.

L’aeroporto è rimasto paralizzato per diverse ore, mentre le autorità avviavano le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali feriti né sull’entità dei danni.