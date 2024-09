Incidente a Berzo Demo: moto va lunga alla curva sul fiume Oglio

Ha perso il controllo della moto, all'altezza del ponte sul fiume Oglio sulla SS42, e invece di curvare è andato dritto uscendo di strada. Paura per marito e moglie di 62 e 63 anni di Varese, conducente e passeggera, che poco fa, a Berzo Demo, in località Lorengo, sono rimasti coinvolti in una brutta caduta, avvenuta nelle vicinanze del B&b La Farfalla.

I soccorsi

Sul posto sono atterrati due elisoccorsi, uno da Sondrio e l'altro da Brescia, che hanno trasportato i due in ospedale: l’uomo a Bergamo, la donna al Civile. In un primo momento, vista la dinamica del sinistro, si è temuto il peggio per i due centauri, ma quando i soccorritori sono arrivati entrambi erano coscienti. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Breno per ricostruire la dinamica, anche se sembrerebbe che nell'incidente non siano coinvolti altri mezzi.