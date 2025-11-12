Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaValcamonica

Incendio sul tetto di una casa a Pian Camuno, Vigili del fuoco al lavoro

Simone Bracchi
Fiamme nella frazione di Solato, in via Case Greche. Vigili del fuoco da Darfo, Breno, Edolo e Lovere al lavoro per domare il rogo. Ignote le cause
  • I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
  • I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
  • I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
  • I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
  • I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
AA

Spaventoso incendio al tetto di un'abitazione a Pian Camuno, in via Case Greche, nella frazione di Solato. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco da Darfo, Breno, Edolo e Lovere, presenti anche i carabinieri di Breno e il sindaco del paese.

Stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte e sarebbero stati gli stessi proprietari a lanciare l'allarme. Al momento non si conoscono le cause del rogo. 
La famiglia non potrà fare rientro nell’abitazione: la casa è stata dichiarata inagibile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incendioPiancamuno
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario