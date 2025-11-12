Incendio sul tetto di una casa a Pian Camuno, Vigili del fuoco al lavoro
Fiamme nella frazione di Solato, in via Case Greche. Vigili del fuoco da Darfo, Breno, Edolo e Lovere al lavoro per domare il rogo. Ignote le cause
- I Vigili del fuoco impegnati a Pian Camuno - © www.giornaledibrescia.it
Spaventoso incendio al tetto di un'abitazione a Pian Camuno, in via Case Greche, nella frazione di Solato. Sul posto sono al lavoro diverse squadre dei Vigili del fuoco da Darfo, Breno, Edolo e Lovere, presenti anche i carabinieri di Breno e il sindaco del paese.
Stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte e sarebbero stati gli stessi proprietari a lanciare l'allarme. Al momento non si conoscono le cause del rogo.
La famiglia non potrà fare rientro nell’abitazione: la casa è stata dichiarata inagibile.
