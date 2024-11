In piazza con noi, la Giornata del ringraziamento a Malonno

È la Valcamonica, quest’anno, ad ospitare il tradizionale appuntamento con la Giornata del Ringraziamento di Coldiretti. L’appuntamento è a Malonno, Comune camuno di circa tremila abitanti che ben dà il polso dell’importanza che la montagna svolge in termini di salvaguardia del territorio e sostenibilità. Il tradizionale evento è trasmesso in diretta su Teletutto (canale 16 del digitale terrestre) dalle 11 all’interno della trasmissione «In Piazza con Noi» condotta da Clara Camplani e Marco Recalcati.

Il programma della giornata

Dopo il ritrovo dei mezzi agricoli nel piazzale della zona industriale, parte intorno alle 9 del mattino la sfilata che li condurrà in piazza della Repubblica, dove intorno alle ore 10 si raccolgono le autorità, alla presenza anche del gruppo bandistico S. Lorenzo di Sonico. Alle 11 la messa solenne celebrata dal vicario episcopale, don Carlo Tartari, accompagnata dal coro Baitone di Edolo. A seguire la classica benedizione dei mezzi ed i saluti delle autorità, mentre durante tutta la giornata è garantita la presenza del mercato di Campagna Amica.

Inoltre, sarà possibile partecipare ad una sottoscrizione premi benefica a favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. «Non è un caso che come immagine per la giornata del ringraziamento abbiamo scelto Il Seminatore di Van Gogh – spiega il membro della giunta Coldiretti, Simone Scalvinoni –: seminare è guardare avanti, e la montagna ce lo insegna ogni giorno».

Emozionato ed orgoglioso il sindaco di Malonno, Giovanni Ghirardi, che si dice entusiasta di ospitare l’iniziativa, e indugia sull’importanza di avvicinare i giovani alla montagna ed alla cultura secolare che la anima. Non a caso, il tema scelto per questa edizione della giornata del ringraziamento è «la speranza per il domani», verso una agricoltura sostenibile.