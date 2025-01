Tragedia sul lavoro nella Bergamasca: cade da 6 metri e muore

Attorno alle 11 di questa mattina Roberto Zanoletti, imprenditore 56enne, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro a Clusone, in provincia di Bergamo.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri giunti sul posto, l’uomo stava lavorando sulle benne di un muletto per pulire una parete della sua azienda in via Albricci. Zanoletti, che abitava a Clusone ed era titolare di una ditta di pavimentazioni stradali, ha fatto un volo di circa 6 metri e a nulla sono serviti i soccorsi del 118 arrivati sul posto.