Il Monte Altissimo è imbiancato e pronto per il Capodanno

Lo hanno definito un piccolo miracolo e, probabilmente, un po’ lo è davvero visto che in quota, dall’inizio della stagione, non sono scesi neppure quaranta centimetri di neve. Con l’apertura ieri della pista Col de Serf, il comprensorio di Borno-Monte Altissimo è al completo con tutti gli impianti in funzione.

A disposizione degli sciatori ci sono, grazie a un grande lavoro dei cannoni per l’innevamento programmato e dei gattisti-preparatori, la Direttissima, la Pian d’Aprile, la variante Le Baite, la Ogne, il campo scuola, la Scoiattolo e, da ultimo, come detto, la Col de Serf, la preferita dagli sciatori che frequentano l’Altopiano.

«Con questo risultato abbiamo aperto tutte le nostre piste - commenta Demis Zendra, amministratore delegato di Borno Ski area -. I nostri utenti possono sciare sull’intero comprensorio: per noi è un grande risultato, frutto di grandi sforzi e tanto lavoro a tutte le ore del giorno da parte dei nostri ragazzi. Per fortuna i numeri ci stanno già dando ragione: siamo già in crescita di presenze rispetto allo scorso anno, che era già stato molto positivo. Le previsioni ora sono favorevoli e le condizioni sono davvero eccezionali».

Novità anche per i più piccoli che da qualche giorno possono usufruire di uno «Skirat fun park» più ricco: il campo scuola è cresciuto con nuovi giochi e percorsi, tra gincane, gonfiabili, personaggi cui battere il cinque e campana da suonare. Tanti anche i bambini degli sci club che sulle nevi di Borno trovano ampie occasioni per allenarsi e crescere.

Borno non è però solamente piste da sci: il paese si sta preparando al Capodanno in piazza con dj set di Frank Van Janek, Sfrnk e Kledi. E anche il resto del cartellone invernale offre parecchie occasioni di divertimento a partire da stasera, con l’esibizione della Vascombriccola.