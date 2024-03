Il corpo senza vita di una donna trovato in un torrente a Bienno

Il corpo senza vita di una donna di 51 anni di Cividate Camuno è stato trovato attorno alle 17.45 sulla riva di un torrente a Bienno. La donna, conosciuta e seguita dai servizi sociali, si era allontanata giovedì da Cividate e per ora non è chiaro come sia arrivata nella zona del parco di via Glere. Il corpo non presenta evidenti segni di violenza e le ipotesi in campo sono che possa essere stata vittima di una fatale scivolata o di un improvviso malore.

Per ricostruire l'accaduto sono al lavoro i carabinieri della Compagnia di Breno.