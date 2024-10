Il Comune di Brescia premia 15 Maestri del lavoro

Sono 15 i Maestri del lavoro premiati dal Comune di Brescia dopo essere stati insigniti della stella al Merito del lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli anni 2023 e 2024.

Ma chi sono i Maestri del lavoro? Sono quei dipendenti, le braccia degli imprenditori (ai quali invece è riservato il Cavalierato al lavoro) che si distinguono per impegno, lungimiranza e passione.

I nomi

L’assessore Marco Garza ha accolto i premiati nella sala del Camino di Palazzo Martinengo delle Palle: Stefano Bodini, Emanuele Bresciani, Vincenzo Bresciani, Carlo Cristofaro, Giovanni Curione, Luigi Ferrari, Ettore Filippini, Dario Ghirardi, Andrea Marafetti, Renato Mazzucchelli, Giovanni Pini, Roberto Oretelli, Giovanni Savoldi, Gabriella Scanzi e Realdo Umberti.

«Lavoro nell’azienda bresciana Fasternet – racconta il maestro Bodini –, sono direttore operativo. Sono felice di aver aiutato l’azienda ad essere sempre al passo con i tempi: siamo stati i primi ad occuparci di reti informatiche in questa zona. I giovani? Sono preparati ed entusiasti, bisogna solo aver la voglia di coinvolgerli».

Un compito, quello di tramandare il mestiere, che risiede nell’onorificenza: «Siete un orgoglio del territorio – ha detto la vice prefetto vicario di Brescia, Anna Chiti Batelli –, vi siete dedicati al lavoro con minuzia e siete stati scelti perché avete eccelso in alcune caratteristiche speciali. Soprattutto per l’entusiasmo e la voglia di fare bene in modo positivo il lavoro che non è solo fatica, ma qualcosa a cui ci si può dedicare con positività».

Una sola donna fra i premiati: «Ho lavorato per anni in Idromec Tecnodelta, poi in Nuova Tecnodelta e ho concluso gli ultimi tre anni in Omr – ha raccontato Gabriella Scanzi –. Sono davvero grata a Marco e Franco Bonometti perché la loro candidatura a questo premio è stata inaspettata e quindi ancora più gradita».