«Il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà annunciato alle 22»

Il cessate il fuoco sarà annunciato poco dopo le 22, ora locale in Libano, congiuntamente da Stati Uniti e Francia. Lo riferisce la tv libanese al-Jadid.

«Sosteniamo i negoziati in corso per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hezbollah e la piena attuazione della risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. È il momento di concludere una soluzione diplomatica e accogliamo con favore gli sforzi compiuti in tal senso» scrivono i ministri degli Esteri del G7 nel comunicato finale del vertice di Fuggi, sottolineando il «ruolo svolto dalle Forze armate libanesi e dall'Unifil la cui posizione dovrebbe essere rafforzata». I ministri del G7 esprimono poi «profonda preoccupazione per i recenti attacchi» alla missione Onu in Libano: «Tutte le parti rispettino i loro obblighi per garantire la loro sicurezza».