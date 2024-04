Il bresciano a Rafah: «Qui sono morti tanti bambini quanti ne vivono in Valcamonica»

Fabrizio Minini, cooperante 47enne originario di Darfo: «Ormai è un campo profughi di 2 milioni di persone»

Il cooperante camuno a Rafah

«La Striscia di Gaza è grande come la Valcamonica, lunga 70 chilometri e larga circa 10, ma anziché 100mila abitanti come nella valle bresciana in questo momento ce ne sono quasi 2 milioni e mezzo, sigillati e privi di ogni possibilità di movimento». Fabrizio Minini - cooperante bresciano esperto, con 18 anni di teatri di guerra alle spalle - parla da Rafah, dove si trova da circa 15 giorni. In quasi vent’anni ha lavorato come operatore in Medio Oriente, in Africa, in Ucraina; ma è qui che ha tr