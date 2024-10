Il braccialetto elettronico nella nuova puntata di «Messi a fuoco»

Tre femminicidi in un mese causati, anche, dal mancato funzionamento del braccialetto elettronico.

I precedenti

Non si è salvata Camelia Ion dall’aggressione dell’ex compagno, si è inceppato anche il meccanismo che, la mattina del 18 ottobre, doveva tutelare Celeste Palmieri dall’ex marito. Così come, meno di un mese fa, non ha funzionato il dispositivo che poteva risparmiare la vita di Roua Nabi.

Un braccialetto elettronico - © www.giornaledibrescia.it

Il tema in trasmissione

Che cos’è e a che cosa serve il braccialetto elettronico è il tema di cui si occuperà questa sera Andrea Cittadini nella trasmissione «Messi a fuoco» su Teletutto.

In studio il vice questore Carmelo Alba, dirigente anticrimine e gli avvocati Beatrice Ferrari e Massimiliano Battagliola.

In collegamento il giudice Roberto Spanò, presidente della prima sezione penale che si occupa di soggetti deboli.