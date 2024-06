I Vigili del fuoco soccorrono un cane caduto in una cavità a Sulzano: salvato

Intervento molto impegnativo questo pomeriggio per il soccorso di un cane da parte degli operatori Speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco di Brescia, in via Nistisino nel Comune di Sulzano. Il cane, un segugio di nome Tosca, era caduto in una diaclasi, cavità ipogea già censita.

Gli operatori, calatisi all’interno della fessura nel terreno nonostante le dimensioni proibitive e ristrette, hanno raggiunto l'animale a circa 6 metri di profondità imbragandolo e riportandolo in superficie riconsegnandolo al suo padrone, un po' spaventato ma in buone condizioni.