Da questa mattina i servizi digitali di Intesa Sanpaolo sono in down: l'app non funziona, i conti online sono inaccessibili. Alcuni clienti lamentano anche la mancata visualizzazione dei movimenti più recenti, tra cui l'accredito di stipendi e pensioni.

Il messaggio

«Gentile cliente, ti informiamo che, a causa di un rallentamento momentaneo, la visibilità di alcuni movimenti (ad esempio mutui e accredito pensioni) potrebbe non essere disponibile», recita un avviso che si è trovato di fronte chi è riuscito ad accedere all'App, mentre a chi resta fuori viene comunicato che «per un problema tecnico non si può proseguire».

Black Friday

Disservizi simili si sono registrati solo venerdì quando un’escavatrice in Svizzera ha mandato in tilt per quasi due giorni il sistema dei pagamenti digitali in Italia tramite pos e carte e i prelievi di contante. Il risultato sono stati pagamenti interrotti o a singhiozzo sui diversi circuiti di pagamento, da Nexi a Bancomat oltre che Mastercard e Visa, utilizzati dalle banche e società finanziarie del nostro Paese.