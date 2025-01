Ondata di attacchi hacker filorussi a ministeri italiani

Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) in mattinata ai siti di ministeri ed istituzioni italiane. Come di consueto si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) ovvero si tenta di sovraccaricare un server, un sito web, un dispositivo di rete o un sistema con una quantità di traffico dannoso tale da renderli inutilizzabili. Gli attacchi stanno provocando qualche disagio ed interruzione temporanea del servizio.

Il supporto

Al lavoro il team del Csirt (Computer Security Incident Response Team) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta supportando gli enti colpiti nel ripristino delle funzionalità. Tra i siti attaccati, i ministeri di Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché aziende del trasporto pubblico locale come l'Atac di Roma, l'Amat di Palermo, l'Amt di Genova.