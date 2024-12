Guido Bertolaso: «Areu è un fiore all’occhiello per la Lombardia»

L’agenzia regionale per le emergenze si aggiorna costantemente e anche i volontari ormai sono veri professionisti

Guido Bertolaso a Brescia per i dieci anni del Nue 112 - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«Un’evoluzione tecnologica costante per rendere sempre più precisi gli interventi. Tempi di risposta alle richieste di aiuto largamente inferiori agli standard italiani ed europei». Ce n’è abbastanza per poter dire che «l’Agenzia regionale emergenza urgenza, l’Areu, rappresenta per la Lombardia un fiore all’occhiello». Parola dell’assessore Guido Bertolaso durante la festa per i dieci anni del 112 alla Caserma Goito, che sottolinea come tra i punti di forza dell’agenzia vi siano anche le risorse