Governo in Olanda, Jetten premier più giovane della storia del paese
L'esecutivo di minoranza guidato dal progressista 38enne ha giurato
Il primo ministro Rob Jetten con la sua squadra di governo - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Nasce il nuovo governo nei Paesi Bassi. L'esecutivo di minoranza formato dai progressisti del D66, dai liberali del Vvd e dai cristiano-democratici del Cda ha giurato davanti al re, aprendo una nuova fase politica.
A guidarla è Rob Jetten, che diventa il più giovane primo ministro nella storia olandese. Il leader del D66, classe 1987, europeista convinto e paladino dei diritti civili, Jetten aveva ottenuto una vittoria a sorpresa alle elezioni del 22 ottobre, superando l'ultradestra di Geert Wilders. (ANSA). ZVB
