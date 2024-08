Giornata sul lago di Garda per Sfera Ebbasta

Nel giro dei migliori locali di tutta l’Europa, dove è stato impegnato per i suoi live estivi, il rapper Sfera Ebbasta si è concesso anche una pausa sul lago di Garda. Precisamente a Padenghe sul Garda, dove l’artista italiano più ascoltato su Spotify è stato avvistato a pranzo da alcuni fan.

Petto nudo per lasciare intravedere il nero dell’inchiostro dei suoi tatuaggi e il brillare delle sue collane. Cappello, pantaloncini e soliti «pesi sul collo e sui polsi» dei suoi gioielli. Insomma, l’hit maker si è presentato in tenuta classica anche al ristorante, dove ha trascorso un pranzo mediterraneo in compagnia di un uomo, probabilmente uno dei suoi manager. Per poi continuare la giornata godendosi le attrazioni e il relax donati dalla zona lacustre.

Tra Desenzano e Padenghe

Non è la prima volta che l’artista originario di Cinisello Balsamo viene intravisto nelle zone della nostra provincia. Infatti, come Blanco (suo collega e spesso compagno di hit «spacca-classifica» come «Mi fai impazzire» o «Bon Ton») ,Gionata Boschetti - così all’anagrafe - frequenta una famosa palestra situata nelle zone di Desenzano del Garda. Il proprietario è Giacomo Spazzini, bresciano doc classe 1990, capace di creare un vero e proprio centro per il benessere frequentato nel tempo da personaggi noti in Italia quali Tony Effe, Aurora Ramazzotti, Lazza ma anche Marcell Jacobs.

I prossimi impegni

La pausa al lago anticipa le ultime due date a Olbia e Riccione, che chiuderanno il ciclo di concerti estivi. Sfera Ebbasta che poi ripartirà con i suoi live nel 2025 con appuntamenti da capogiro in tutta Italia, come le due date al Forum d’Assago di Milano e, soprattutto, quella del 7 giugno allo stadio Maradona.