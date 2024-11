Giornata della Sicurezza Stradale, 10 bresciani premiati in Regione

Secondo l’applicativo Geo Mis, Monitoraggio dell’Incidentalità Stradale, dall’1 gennaio al 26 ottobre 2024 i mezzi di soccorso lombardi sono intervenuti 33.140 volte per incidenti con feriti.

L’occasione per scoprire i numeri è stata la Giornata Regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità della Strada, che si è svolta in piazza Città di Lombardia a Milano, durante la quale sono state premiate 170 persone tra volontari, Forze dell’ordine, enti e associazioni, protagonisti di particolari interventi e atti di coraggio nel contesto della circolazione stradale.

I bresciani premiati

Di queste 170 persone, dieci provengono da Brescia, e in particolare dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia Stradale e dal Soccorso Pubblico Franciacorta.

I numeri

Le collisioni tra autovetture rappresentano la fetta più consistente con il 22,54% degli interventi (7.469 soccorsi). Seguono gli incidenti tra auto e moto (15,61%) e le cadute da bicicletta (12,76%). Il 9,88% degli interventi è stato causato da cadute in moto, mentre gli investimenti di pedoni e ciclisti costituiscono rispettivamente il 9,79% e il 7,95% degli interventi.

Una situazione complessa: i ciclisti, i pedoni e, in generale, gli utenti della strada più vulnerabili appaiono a rischio. Particolarmente preoccupante è l’aumento degli incidenti che coinvolgono i mezzi di micro-mobilità elettrica, come monopattini e biciclette elettriche, che rappresentano ormai il 4,80% degli incidenti in regione.

Gli incidenti a Brescia

La provincia di Brescia emerge come una delle più colpite, dopo Milano, dal fenomeno degli incidenti stradali. Mentre il capoluogo lombardo registra il maggior numero di interventi con 5.742 soccorsi (42,08% delle uscite per i comuni con almeno 100 interventi), Brescia segue con numeri significativi, seguita a sua volta da Bergamo e Monza, spiegano dalla Regione.

A livello provinciale, Milano rappresenta il 34,24% delle uscite totali (11.346), seguita di nuovo da Brescia e Bergamo.