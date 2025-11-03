Giardini di Dafne: dopo il furto, la raccolta fondi per il nuovo bistrò

«Trasformeremo questa ferita in nuova energia, per sostenere le donne che lavorano qui», dice l’associazione che gestisce il locale a Palazzolo

Il furto registrato dalle telecamere di sorveglianza

«Non lasciamo che un furto spenga la luce di Dafne». Poche parole, ma che racchiudono perfettamente tutto quello che il nuovo bistrò inclusivo rappresenta: un punto di riferimento per le donne vittime di violenza che ci lavorano e un prezioso servizio per la comunità, immerso nell’incantevole verde di Villa Lanfranchi. Ma questo non ha impedito a un ladro di entrare, a soli tre giorni dall’inaugurazione, e fare man bassa del fondo cassa, «causando un danno economico di 15mila euro». Il passato r