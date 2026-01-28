Giacomo Rosini, il pensiero del politico in un convegno a Brescia

A 25 anni dalla scomparsa, Brescia torna a riflettere sulla figura di Giacomo Rosini, politico democristiano e già presidente nazionale di Federcaccia. Venerdì, alle 15.30, nella sala dell’Associazione Artigiani di via Cefalonia, Federcaccia nazionale, Federcaccia Lombardia e la sezione provinciale di Brescia gli dedicano un convegno dal titolo «Attualità del pensiero e dell’azione di Giacomo Rosini», che sarà trasmesso in diretta streaming sul sito del Giornale di Brescia.

«Dovere morale»

«Ricordarlo oggi non è nostalgia, ma un dovere morale», spiega Giacomo Lanzini, presidente di Federcaccia Brescia e organizzatore dell’incontro. Rosini fu insieme parlamentare della Democrazia Cristiana per quattro legislature e guida dell’associazione venatoria in uno dei momenti più difficili della sua storia, quando la caccia venne messa in discussione fino al referendum del 1990. In quella fase scelse una linea di dialogo e di alleanze sociali, in particolare con il mondo agricolo, che portò al mancato raggiungimento del quorum e aprì la strada alla legge 157 del 1992, tuttora riferimento per la tutela della fauna e la regolazione dell’attività venatoria.

Attualità

«Difendere la caccia – ricorda Lanzini – non significava farlo contro qualcuno, ma dentro un quadro di compatibilità con il territorio, con l’ambiente e con gli agricoltori». L’obiettivo del convegno è mostrare come molte delle questioni affrontate allora restino attuali: il rapporto tra attività umane e tutela della fauna, tra diritti e doveri, tra conflitto e dialogo. Ad aprire i lavori sarà Marco Bruni, presidente di Federcaccia Lombardia. Porteranno i saluti Enrico Mattinzoli, Adriano Paroli ed Emilio Del Bono. Seguiranno gli interventi di Marco Rosini, Gianfranco Astori e del presidente nazionale Massimo Buconi. Le conclusioni saranno affidate a Lanzini.