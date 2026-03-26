Gasparri verso le dimissioni da capogruppo di Forza Italia in Senato

Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore: in pole c'è Stefania Craxi

Maurizio Gasparri

A A Riduci Ingrandisci In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore. In pole per prendere il suo posto c’è la senatrice Stefania Craxi. Gasparri potrebbe così andare ad occupare il posto da presidente delle commissione Esteri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato