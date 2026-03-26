Gasparri verso le dimissioni da capogruppo di Forza Italia in Senato
Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore: in pole c'è Stefania Craxi
Maurizio Gasparri
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In giornata, secondo quanto si apprende, Maurizio Gasparri si dimetterà dal ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore.
In pole per prendere il suo posto c’è la senatrice Stefania Craxi. Gasparri potrebbe così andare ad occupare il posto da presidente delle commissione Esteri.
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