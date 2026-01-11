Garlasco, Andrea Sempio in tv: «Mi aspetto un rinvio a giudizio»

Andrea Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi si aspetta un rinvio a giudizio. «Rinvio a giudizio – ha spiegato intervistato alla trasmissione Verissimo su Canale 5 – nel senso che ci aspettiamo di arrivare ad una udienza preliminare. Vediamo poi in udienza preliminare, puntiamo ovviamente al proscioglimento. Non ci sembra ci siano elementi per andare avanti al processo».

Si tratta della terza volta in cui si trova indagato e «questa è la volta più difficile e spero sia l'ultima» ha aggiunto definendo il 2025 «l'anno più difficile».

In questa vicenda «si sono create le tifoserie e c'è una parte che ce l'ha con me. Sono un colpevole desiderato». «C'è gente che vuole festeggiare una mia condanna».