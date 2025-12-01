A dicembre Supermagic debutta a Gardaland con sei repliche

Supermagic, festival internazionale di magia teatrale approda per la prima volta in un parco divertimenti italiano: Gardaland Resort. Il debutto è previsto per sabato 5 dicembre, un giorno prima dell’inizio della stagione Gardaland Magic Winter. Lo show sarà ospitato al Gardaland Theatre e rientra nel programma del cinquantesimo anniversario del Parco.

Premiato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques come «Miglior spettacolo di magia», Supermagic sarà in scena in quattro giornate per un totale di sei repliche, ciascuna della durata di circa due ore:

• Venerdì 5 dicembre: anteprima con replica unica dalle 21 alle 23.

• Sabato 6 e domenica 7 dicembre: doppi spettacoli dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.

• Lunedì 8 dicembre: replica alle 17.

Sul palco si alterneranno illusionisti, trasformisti, ventriloqui e manipolatori provenienti da Italia, Spagna, Germania, Corea del Sud, Finlandia e Olanda.

https://youtu.be/759AtOnpRVA?si=jtPpBfqaKuwskc7T

Tra i protagonisti italiani, Paolo Carta e Sara, sua partner artistica. Insieme presenteranno alcune delle loro produzioni più recenti basate sulle grandi illusioni. Dall’Italia anche Samuel, ventriloquo e vincitore di Italia’s Got Talent, che proporrà i suoi personaggi comici.

Lo spettacolo si inserisce nell’offerta del Resort durante il periodo invernale, proponendo un evento dedicato agli appassionati di magia e a chi desidera vivere un fine settimana al Lago di Garda. Gardaland Resort mette inoltre a disposizione pacchetti cena per adulti (da 32,90 a 49,90 euro) e menù dedicati ai bambini, con servizio al tavolo a partire dalle 19.