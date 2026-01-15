Giornale di Brescia
Garante della Privacy, perquisizioni nella sede: indagato Stanzione

Lo dichiarano Repubblica e Sigfrido Ranucci di Report: si ipotizzano reati di peculato e corruzione: al centro ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio e la mancata sanzione nei confronti di Meta
Il presidente del Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Secondo quanto anticipato da Repubblica, perquisizioni da parte della Guardia di Finanza sono in corso nella sede del Garante della privacy. Gli accertamenti rientrerebbero nell’ambito di un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco. Gli investigatori stanno procedendo al sequestro di telefoni cellulari e computer per acquisire elementi utili all’indagine. Il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione, risulterebbe indagato.

Nell'inchiesta, che riguarda il collegio del Garante, sono ipotizzati i reati di peculato e corruzione. L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe De Falco e il fascicolo sarebbe stato aperto a seguito dei servizi di Report sulle spese di rappresentanza dei componenti dell’Autorità. Sarebbero indagati anche gli altri componenti del collegio, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.

In un post sui social, il conduttore di Report, Sigfriudo Ranucci, scrive: «Ispezione e interrogatori della Guardia di Finanza negli uffici del Garante della privacy. In seguito ai servizi di Report, la procura ha aperto un’indagine. Al centro delle inchieste ci sarebbero le spese di rappresentanza del Collegio e la mancata sanzione nei confronti di Meta per il primo modello di smart glasses commercializzato dalla società di Mark Zuckerberg: i Ray-Ban stories».

