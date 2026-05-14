Furti di energia dal campo nomadi di via San Zeno, due denunciati

Sulla carta l’erogazione era stata sospesa a gennaio. Ma dalle rilevazioni dei sistemi informatici risultava che stessero ancora fornendo energia. Ed è scattato il controllo. Ieri mattina carabinieri e personale di Unareti hanno verificato la situazione dei contatori del campo nomadi di via San Zeno in città e scoperto che erano stati manomessi per continuare ad erogare energia nonostante il blocco imposto.