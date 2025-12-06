Fuga di gas nella notte a Corteno Golgi: nessun ferito
Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio: la perdita proveniva dall’impianto di un serbatoio interrato
L'intervento dei Vigili del fuoco
Fuga di gas Gpl nella notte a Corteno Golgi, nella frazione di San Pietro. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Vezza d’Oglio.
La perdita proveniva dall’impianto di un serbatoio interrato. Una volta individuata, gli operatori hanno chiuso la fornitura che lo alimentava, mettendolo in sicurezza. Non si registrano fortunatamente feriti.
La messa in sicurezza dell'impianto - Foto Vigili del fuoco Brescia
