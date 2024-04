Frana sulla statale 42 a Edolo, la strada è stata riaperta

Dopo meno di un giorno è stata riaperta al traffico la Statale 42, chiusa da ieri sera a seguito di una frana che era caduta sulla carreggiata poco oltre la galleria di Edolo. Una decisione presa dopo la rimozione dei detriti e il sopralluogo dei tecnici, che permette ai Comuni a Nord di Edolo di tornare raggiungibili.

In giornata però Mauro Testini, presidente dell’Unione Comuni Alta Valle Camonica, è tornato a parlare della questione Ss42, sottolineando come «sia necessario e ormai non più procrastinabile dovere procedere con un progetto e una attività preventiva di messa in sicurezza delle zone a ridosso dell'unica via di accesso per tutta l'intera Alta valle. Perché, nonostante la straordinaria disponibilità di Protezione civile, Polizia locale e Vigili del fuoco di fatto siamo isolati». E aggiunge: «Lo dico da tempo che la situazione è rapidamente peggiorata negli ultimi anni, frutto di decenni di abbandono e mancata manutenzione delle zone a ridosso delle strada… serve un progetto e un costante lavoro di manutenzione