Nuova frana a Piancogno, si stacca un costone di roccia: abitazione danneggiata

Si stacca un costone di roccia che travolge un’abitazione, disabitata al momento dell’impatto. È successo oggi intorno alle 10 a Piancogno, proprio in via Vigne dove si stava lavorando per la messa in sicurezza dell’area.

Nella stessa zona, infatti, a inizio dicembre si era registrata un’altra caduta massi che aveva severamente danneggiato due case. Un copione che si è replicato stamattina, fortunatamente, senza provocare feriti. L’intervento è ancora in corso e sul posto stanno intervenendo i tecnici per i nuovi sopralluoghi, oltre che una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Darfo.