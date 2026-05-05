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Come inserire il GdB tra le vostre fonti preferite di Google

Quando cercate notizie locali (e non solo), potete scegliere di impostare il Giornale di Brescia tra i siti web da cui ricevere aggiornamenti: ecco come
Aggiungere il GdB alle fonti preferite è molto semplice
Aggiungere il GdB alle fonti preferite è molto semplice

Lo sapete, quando fate una ricerca su Google è l’algoritmo a scegliere l’ordine dei risultati. Ma soprattutto la fonte. Va da sé che quando ci si vuole informare in modo serio, soprattutto per la cronaca locale, l’origine degli articoli è fondamentale.

Google ha recentemente introdotto anche in Italia una funzione che permette di personalizzare i risultati delle ricerche, in modo da poter vedere più facilmente contenuti dai vostri siti di riferimento. Questa funzione si chiama «Fonti preferite», e permette agli utenti di dare priorità a determinati siti nelle loro ricerche di notizie. Ecco come funziona e come personalizzarla su Google.

Basta un clic

Da loggati in Google, cliccate su questo link: con il quadratino flaggato accanto a «Giornale di Brescia», la fonte è stata aggiunta.

Che cos’è Funzioni preferite, nel dettaglio

La funzione Fonti preferite consente di selezionare manualmente i siti web da cui ricevere più notizie. Una volta aggiunti, Google darà priorità ai contenuti di queste fonti nella sezione Top Stories (Notizie principali) quando risultano pertinenti alle vostre ricerche.

Se avete delle fonti che seguite regolarmente, come ci auguriamo sia giornaledibrescia.it, con questa funzione potrete vedere più facilmente i contenuti da questi siti nei risultati di ricerca, risparmiando tempo e accedendo più rapidamente alle notizie che vi interessano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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Fonti preferitePreferred SourcesGooglecome fare
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