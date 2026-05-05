Come inserire il GdB tra le vostre fonti preferite di Google

Lo sapete, quando fate una ricerca su Google è l’algoritmo a scegliere l’ordine dei risultati. Ma soprattutto la fonte. Va da sé che quando ci si vuole informare in modo serio, soprattutto per la cronaca locale, l’origine degli articoli è fondamentale .

Google ha recentemente introdotto anche in Italia una funzione che permette di personalizzare i risultati delle ricerche, in modo da poter vedere più facilmente contenuti dai vostri siti di riferimento. Questa funzione si chiama «Fonti preferite», e permette agli utenti di dare priorità a determinati siti nelle loro ricerche di notizie. Ecco come funziona e come personalizzarla su Google.