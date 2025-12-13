Flussi di traffico: ecco le tratte più congestionate (ma non in città)

La Loggia ha replicato alla ricerca Inrix Global che dice che i bresciani perdono 57 ore all’anno nel traffico: «Siamo tra le città meno problematiche d’Italia»

Automobili incolonnate nel traffico

I bresciani bloccati nel traffico per 57 ore ogni anno? Una marea di tempo che angoscia solo a dirlo, perché è certo vero che ormai siamo tutti sempre indaffarati (e spazientiti) e quindi anche pochi minuti senza procedere con l’auto, ma indubbiamente oltre due giorni fermi sulle strade è oggettivamente impressionante. Ma, ci sono molti ma. Perché la fotografia delle nostre strade scattata da Inrix Global ha scatenato una marea di commenti ed anche (com’era inevitabile) polemiche e precisazioni.